煤炭價格上漲又碰雨季 印度面臨缺電危機

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（法新社新德里5日電） 印度能源部長在今天刊出的報導中表示，由於煤炭短缺以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後需求暴增，印度未來幾個月可能面臨能源供應問題。

中國和歐洲國家也面臨能源危機，影響全球供應鏈並導致價格飆漲。

印度能源部長辛赫（R. K. Singh）接受「印度快報」（Indian Express）訪問說：「通常需求在10月下半月會開始下降…當（天氣）開始轉涼。但現在情況很不明朗。」他表示，電力需求「相當龐大」。

他表示：「需求不會下降，而是會上升…我們新增了2820萬名消費者，大多來自中低或更貧窮階層，他們正開始購入電扇、電燈和電視機等。」

印度的燃煤發電廠在9月底平均只有4天燃料庫存，是近年來最低。超過半數發電廠目前都處於停電警報狀態，政府正考慮讓閑置發電廠恢復運作。

印度發電量將近7成來自燃燒煤炭發電，而其中3/4煤炭在國內開採。

國營印度煤炭公司（Coal India）負責提供印度絕大多數所需燃料，為了確保充足煤炭已經進入「備戰狀態」。

除了疫情後需求上升，雪上加霜的是印度最近正逢雨季，導致礦區被淹沒、運輸受影響。這使得發電廠等煤炭買家的成本急遽上漲，而向海外購買煤炭同樣價格不菲，因為國際煤價同樣飆高。

印度信評機構Crisil的基礎設施諮詢主任馬斯特（Pranav Master）告訴彭博（Bloomberg News）：「直到供應完全穩定前，部分地區可能會碰到電力中斷，其他地區可能面臨電價上漲。」

他說：「因為進口煤炭價格飆漲，使用國內煤炭的發電廠必須扛起重擔。等到降雨趨緩，狀況預料將會好轉。」

© 2021 AFP