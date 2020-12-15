煤炭外銷傳遭中封殺 澳洲：肯定違反WTO規則

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（法新社雪梨15日電） 澳洲對據稱中國將禁止澳洲煤炭銷往中國予以譴責，稱此舉已違反世貿組織規則，但也象徵兩國爭端日益惡化再添最新訊號。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，中國政府迄未證實官媒性質的環球時報相關報導。

環球時報英文版12月13日晚間報導，中國國家發改委在與10家主要電力企業的會議上表示，為穩定國內煤價，中國將戰略性地減少高價煤炭的購買。在此情況下，價格較為高昂的澳洲煤炭在中國市場的競爭中將陷入劣勢。如果100%失去中國市場，這對澳洲煤炭業來說，是一個嚴重的打擊。

莫里森說：「若屬實，那顯已違反世貿組織規則，也明顯違反彼此的自由貿易協議，因此我們會希望事態並非如此。」儘管據說兩國間的部長級接觸已不存在，莫里森仍表示澳洲正尋求確認消息。

儘管中澳間的爭端表面上都被稱為技術性問題，但澳洲許多人相信，中國拿澳洲貨品開刀，是在報復澳洲力阻中國於自家後院南太平洋拓展影響力。

若煤炭也遭禁，將是繼葡萄酒、木材、大麥、牛肉、羊肉和龍蝦等之後又一遭中國打擊的澳洲產品。

澳洲每年煤炭出口總值達130億澳元（約新台幣2753億元），其中40億澳元（約新台幣847億元）是銷往中國。澳洲專營煤炭出口的相關類股股價今天也應聲暴跌，跌幅在9%到12%之間。

© 2020 AFP