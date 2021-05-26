熱帶氣旋侵襲印度東岸 150萬人撤離至少2死

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（法新社印度迪卡26日電） 豪雨、狂風和巨浪今天橫掃印度東岸地區，這是這個2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重災區國家兩周來第二次遭熱帶氣旋侵襲，迫使150多萬人撤離，當局宣布有兩人死亡。

印度洋北部經常發生熱帶氣旋，但許多科學家說，隨着氣候變遷使海洋變暖，暴風變得更加頻繁和嚴重。

強烈熱帶氣旋陶特（Tauktae）上周侵襲印度西部，是幾十年來侵襲這個地區的最猛烈熱帶氣旋，造成至少155人喪生，其中包括數十名鑽油平台工人。

如今熱帶氣旋雅思（Yass）迫使印度東岸奧里薩省（Odisha）和達姆拉省（Dhamra）的150多萬人撤離。

甚至在熱帶氣旋登陸前，巨浪就衝擊沿海地區。這個氣旋挾帶暴雨和時速高達155公里的狂風，威力相當於2級颶風。

西孟加拉省（West Bengal）省長班納吉（Mamata Banerjee）告訴媒體，境內大概有2萬棟泥屋和臨時避難所受損。

西孟加拉省加爾各答市（Kolkata）的機場關閉到今天晚上，停止航班起降。

警方說，有艘船昨天在奧里薩省的嘉佳特辛格普地區（Jagatsinghpur）海岸附近翻覆後，已經救起10人。印度海軍表示，奇爾卡（Chilka）海軍基地正在監控這個地區船隻，並準備展開救援行動。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

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