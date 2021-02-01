熱帶氣旋安娜襲斐濟引洪災至少1死

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（法新社斐濟蘇瓦31日電） 熱帶氣旋安娜今天侵襲太平洋島國斐濟，造成至少1人死亡，5人失蹤。這是斐濟一個月內第二度遭遇風災。

風暴等級2級的熱帶氣旋安娜（Cyclone Ana）挾帶時速140公里的強風和暴雨，導致多地洪水泛濫。

國家災害管理辦公室（National Disaster Management Office）今天表示，洪水造成1名49歲男子溺死，4名漁夫與1名3歲男童失蹤。

超過7600位民眾湧入疏散中心，他們大部分是洪水淹沒村莊的災民。

媒體報導，失蹤的3歲男童在陪爺爺檢查卡在紅樹林的小船時消失。

國家災難管理辦公室主任索科（Vasiti Soko）表示，民眾仍然忽視不要隨意外出的警告。

索科說道：「我們身處風暴中心，全國各地洪水肆虐，卻仍持續收到大人小孩在外頭閑晃的消息。」

「民眾要曉得若有事故發生，他們害自己和出動救援的斐濟警方暴露於什麼樣的風險下。」

去年12月，達到最高級5級的強烈熱帶氣旋雅薩（Cyclone Yasa）挾帶時速345公里的陣風肆虐斐濟，造成4人死亡，2萬3000人流離失所。

© 2021 AFP