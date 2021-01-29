熱帶氣旋艾洛伊茲侵襲非洲 增至21死

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（法新社莫三比克首都馬布托28日電） 聯合國（UN）今天表示，強大熱帶氣旋艾洛伊茲（Eloise）上周自莫三比克登陸非洲後，造成非洲南部大片地區嚴重淹水，迄今已至少21人死亡，受災人數達數十萬人。

艾洛伊茲23日挾帶風速高達每小時150公里的強風和暴雨，從莫三比克中部侵襲登陸。

艾洛伊茲猛烈襲擊莫三比克的索法拉省（Sofala）後，減弱為熱帶低氣壓，並繼續朝內陸國家辛巴威、波札那（Botswana）和南非北部前進。索法拉省2019年經歷過2場奪命氣旋，至今仍未完全復原。

聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）今天表示，目前已知至少21人喪命，其中莫三比克11死、史瓦帝尼（Eswatini）4死、辛巴威3死、南非2死。艾洛伊茲登陸非洲大陸前，也在行經印度洋島國馬達加斯加時造成1人死亡。

艾洛伊茲在非洲已影響27萬多人，絕大多數在莫三比克，當地已有超過2萬人流離失所，2萬500棟民宅受損或被毀。

聯合國人道事務協調廳在聲明中警告：「由於多處出現淹水情況，爆發霍亂等水媒疾病的風險很高。」

聲明並提到，有「數以萬計公頃的農田」泡在水中，可能影響之後的收成，破壞區域糧食安全。光在莫三比克，就有17萬7000多公頃的農田被淹沒。

受災區域本周還持續出現中度至強度的降雨。

© 2021 AFP