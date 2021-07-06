熱帶風暴艾爾莎北移美國佛州 古巴疏散10萬人

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（法新社哈瓦那5日電） 美國國家颶風中心表示，熱帶風暴艾爾莎（Elsa）今天挾強風豪雨北移，往佛羅里達島礁前進。艾爾莎在古巴至少奪走3條人命、造成10萬人疏散。

艾爾莎橫掃加勒比地區造成災損，奪走至少3條人命。低窪與沿岸地區已疏散超過10萬人，古巴天氣預報機構Insmet表示每小時風速達100公里。

不過佛羅里達州似乎能稍微喘息一下，天氣預測修改艾爾莎可能的路徑西移，表示並非如稍早前預期的直撲，而是偏擊佛州西南岸。

而在佛州東岸的瑟夫賽德鎮（Surfside），工人漏夜使用炸藥移除日前倒塌的香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）殘餘結構。在擔心艾爾莎會帶來更多破壞的情況下，加速拆除作業。

不過今天邁阿密達德郡郡長卡瓦（Daniella Levine Cava）告訴美國有線電視新聞網（CNN），依照目前艾爾莎的路徑，官員認為有希望不必暫停搜救工作。

往北前進的艾爾莎，預期明天靠近佛州最南端的佛羅里達島礁。

美國國家颶風中心（US National Hurricane Center）今晚8時更新消息，艾爾莎過去最大持續風速達每小時85公里，當它席捲古巴，接近哈瓦那時每小時風速21公里，預計今晚從古巴西部出海後還會持續增強。

© 2021 AFP