熱帶風暴艾爾莎掠過海地 逼近古巴

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（法新社海地太子港4日電） 熱帶風暴艾爾莎（Elsa）3日晚間掠過海地西南海岸外海，持續向牙買加和古巴東部進逼。氣象預報警告，部分地區民眾須小心防範大雨、暴洪與土石流。

據美國國家颶風中心（NHC），艾爾莎最大持續風速為每小時100公里，並以每小時27公里左右的速度向西北方移動。

海地民防保護局（Civil Protection Agency）局長錢德勒（Jerry Chandler）指出：「出現非常強的陣風和小雨，但目前尚無任何災情。」

國家颶風中心在格林威治時間（GMT）4日凌晨3時（台灣時間4日上午11時）發布的更新預報中說，艾爾莎的強度應不會在一夜間改變，但4日下午接近古巴中南部海岸時，「可能略微增強」。

NHC預報人員警告，伊斯班尼奧拉島（Hispaniola Island）南部與牙買加部分地區將出現100至200毫米的降雨量，某些地區降雨量可達380毫米，「可能引發零星暴洪與土石流」。

預計4日至5日間，艾爾莎將為古巴帶來130至250毫米的降雨，部分地區的降雨量也可能達到380毫米，造成暴洪與土石流。

艾爾莎是本季大西洋的第一個颶風，它2日形成時是一級颶風，3日下午減弱為熱帶風暴。

© 2021 AFP