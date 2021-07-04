熱帶風暴艾爾莎逼近 佛州崩塌大樓擬加速拆除

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（法新社佛州瑟夫賽德3日電） 美國佛羅里達州邁阿密近郊一棟濱海公寓大樓日前坍塌，官員今天表示搜救人員又發現2具遺體，罹難人數攀升至24人，當局矢言要在熱帶風暴艾爾莎（Elsa）來襲前清除大樓殘餘結構。

瑟夫賽德鎮（Surfside）濱海公寓香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）屋齡40年，6月24日凌晨突然坍塌，至今已9天過去，邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）郡長萊文-卡瓦（Daniella Levine Cava）表示，有124人仍名列失蹤名單，尋獲任何生還者的希望正在快速消減。

隨着強度略弱於颶風的熱帶風暴艾爾莎向北穿過加勒比海地區，現在又撲向佛州，當局正在計畫加快腳步拆除大樓剩餘結構體。

當局為現場數以百計搜救人員的安危感到擔憂。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）今天向媒體表示，拆除作業可以在艾爾莎到來之前完成，時間點可能落在6日。

此外，邁阿密戴德郡消防局長康明斯基（Alan Cominsky）指出，其中一組搜救人員中已經出現幾例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，該小組已經解散，也已備妥任何人員感染時接受隔離的措施。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP