熱火因疫情湊不到8人 對塞爾蒂克之戰延期

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（法新社波士頓10日電） 邁阿密熱火在美國職籃NBA的防疫規定下，參賽人數不足8人，因此今天對上波士頓塞爾蒂克的比賽延期。

NBA在聲明中說：「由於熱火隊內正追蹤接觸史，此隊湊不到聯盟規定的最低比賽人數8人，無法進行今晚對上塞爾蒂克的比賽。」

熱火今天下午的傷兵名單載明，布萊德雷（Avery Bradley）因為健康暨安全的規定無法參賽。運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導指出，有一名熱火球員的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢結果為不確定。

NBA進一步採取有關接觸史追蹤的措施後，認為有暴露在病毒風險的球員，人數已經多到足以將這場比賽延期。

塞爾蒂克早已表示，隊上篩檢結果呈陽性反應或不確定者，或暴露在病毒風險中的球員一共有7人，但會有最低限度的8人能夠上場比賽。

那7人分別是塔特姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）、葛林（Javonte Green）、歐傑雷伊（Semi Ojeleye）、葛蘭特．威廉斯（Grant Williams ）、羅伯特．威廉斯（Robert Williams）、湯普森（Tristan Thompson）。

這是NBA本季第2場因為防疫規定而延期的比賽。

NBA開打的第1周，休士頓火箭就因為追蹤接觸史的措施及傷兵問題，讓能出賽的球員少於8人，因此與奧克拉荷馬雷霆的比賽被迫延期。

塞爾蒂克本月6日才到客場挑戰熱火，在那之後，塞爾蒂克陣中的頭號得分好手塔特姆，和全隊阻攻最多的羅伯特．威廉斯的2019冠狀病毒疾病篩檢結果，據報都呈陽性反應。

© 2021 AFP