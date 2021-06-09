爵士雙星攻守加持 季後賽次輪旗開得勝

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（法新社鹽湖城8日電） 美國職籃NBA季後賽次輪，猶他爵士今天靠密契爾攻下45分，加上戈貝爾成功封阻對手在三分線外可能扳平比數的出手，終場112比109險勝洛杉磯快艇，在系列賽拔得頭籌。

西區頭號種子爵士與第4種子快艇系列賽首戰，兩隊一路糾纏，直到比賽時間剩下最後1秒，勝負才得以決定。

今天兩隊系列賽首戰，快艇首節在肯納德（Luke Kennard）三分球3投全進攻下9分、莫里斯（Marcus Morris Sr.）4投3中獲得6分的聯手帶領下，25比18領先爵士7分。

次節快艇在巴圖姆（Nicolas Batum）砍進三分球後，一度以46比32將領先拉開到14分差距。上半場快艇得分多點開花，上場過的11人中，有10人有得分紀錄，且整體投籃命中率4成63優於爵士的3成27，三分球命中率4成55也比爵士的2成69好，因此半場打完，快艇以60 比47將領先拉開到兩位數。

爵士下半場手感回溫，在第3節打出一波25比11攻勢，並在歐尼爾（Royce O'Neale）跳投得手後，快艇以72比71超前。之後雙方開始拉鋸，爵士這節靠密契爾（Donovan Mitchell）獨得16分，拉出單節32比19的攻勢，打完3節後以79比79扳平戰局。

末節在鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）砍進三分球後，爵士拉出24比14攻勢，一度以103比93取得兩位數的10分領先，但喬治（Paul George）第4節結束前38.4秒砍進一記三分球，讓爵士領先剩下3分，不過莫里斯終場前1秒嘗試在三分線外出手，被戈貝爾（Rudy Gobert）成功封阻，最終爵士就以3分之差氣走快艇。

爵士此役除密契爾轟下45分，鮑格達諾維奇、替補的克拉克森（Jordan Clarkson）都攻下18分，戈貝爾有10分12籃板的雙十成績，歐尼爾雖只拿8分，但抓下11個籃板。

雷納德（Kawhi Leonard）這場比賽攻下快艇全隊最高23分，喬治有20分11籃板的雙十進帳，替補的肯納德、祖巴茨（Ivica Zubac）分別有18分、11分進帳。

© 2021 AFP