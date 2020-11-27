牛津新冠疫苗數據惹議 藥廠要加做試驗

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（法新社倫敦26日電） 英國藥廠阿斯特捷利康今天表示，他們與牛津大學合作研發的新冠疫苗有必要再做進一步研究，不過加做試驗無礙歐洲藥品管理局的審核。牛津疫苗日前發布第3期臨床試驗結果，但數據引發外界對其保護力的質疑。

阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學23日宣布，他們正尋求藥品監管機構批准疫苗緊急使用與上市；研究人員當天宣布，這款疫苗對新冠病毒具有70%的保護力。

但牛津疫苗公布的試驗過程有兩種。第一種是先施打半劑，等至少一個月後再給一劑完整疫苗，此時效力達90%；第二種則是兩劑都是完整劑量，也是相隔一個月接種，但這種方式效力僅62%，研發人員合並結果，認為疫苗平均效力為70%。

但牛津疫苗的數據卻不及早先美國莫德納（Moderna）藥廠以及美國輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTec共同研製疫苗，後兩款疫苗的保護力都在9成以上。

阿斯特捷利康與牛津的研究人員，都對為何減半劑量的防護力高於完整劑量感到不解；此外，美國的專家也發現，保護力較佳的半劑組是試驗期間發生誤算的意外結果，且沒有對55歲以上受試者試驗。

牛津團隊負責人波拉德（Andrew Pollard）本周聲稱，進一步試驗證據得等下個月才能取得，但初步結果仍算豐碩。

阿斯特捷利康執行長索利歐（Pascal Soriot）接受彭博新聞（Bloomberg News）訪問時說，目前確定疫苗確實有不錯效果，「因此我們有必要再加做額外的試驗」。

© 2020 AFP