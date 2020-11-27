牛津疫苗數據問題多 英國仍指示評估使用授權

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（法新社倫敦26日電） 英國政府今天表示，他們已要求國內獨立的藥品監管機構「藥品及保健產品管理局」（MHRA），評估英國藥廠阿斯特捷利康與牛津大學合作研製的新冠疫苗的緊急授權，並盼年底前能獲准正式上市。

自新冠病毒疫情今年初從中國爆發以來，全球已有140多萬人死於新冠病毒，目前美國莫德納（Moderna）藥廠、美國輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTec聯合團隊，以及阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津團隊，都在向藥品監管機構申請，盼最快12月就能核准上市。

阿斯特捷利康的疫苗已完成申請前所需做的第3期臨床試驗，但根據英國的規定，政府仍需取得國內獨立的藥品監管機構「藥品及保健產品管理局」批准。

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）說：「我們已正式洽詢MHRA評估牛津疫苗，以了解疫苗試驗所得的數據並判斷是否已達嚴格的安全標準。」

阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學23日宣布，這款疫苗對新冠病毒具有70%的保護力。

但牛津疫苗公布的試驗過程有兩種。第一種是先施打半劑，等至少一個月後再給一劑完整疫苗，此時效力達90%；第二種則是兩劑都是完整劑量，也是相隔一個月接種，但這種方式效力僅62%，研發人員合並結果，認為疫苗平均效力為70%。

阿斯特捷利康與牛津的研究人員，都對為何減半劑量的防護力高於完整劑量感到不解；此外，美國的專家也發現，保護力較佳的半劑組是試驗期間發生誤算的意外結果，且沒有對55歲以上受試者試驗。

牛津團隊負責人波拉德（Andrew Pollard）本周聲稱，進一步試驗證據得等下個月才能取得，但初步結果仍算豐碩。

阿斯特捷利康執行長索利歐（Pascal Soriot）接受彭博新聞（Bloomberg News）訪問時說，目前確定疫苗確實有不錯效果，「因此我們有必要再加做額外的試驗」。

© 2020 AFP