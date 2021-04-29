物價僅暫時上漲 聯準會主席矢言持續刺激經濟

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（法新社華盛頓28日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天指出，暫時性物價上漲，不會讓聯準會撤回在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間傾注在美國經濟上的刺激措施。

制定政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）結束2天會議後，鮑爾表示，雖然美國這個世界最大經濟體正自去年危機的深淵邁向正軌，但距離復蘇仍遠，現在就談減緩刺激措施還嫌過早。

他強調聯準會維持基準借貸利率接近零的承諾，這項政策在疫情危機起始即實施迄今。此外，他也承諾聯準會將維持大規模購債計畫，直至就業回升和通貨膨脹率超過2%「達一段時間」。

針對決策者可能讓通膨失控的質疑，鮑爾反駁：「我們清楚自己的工作。我們會做該做的事。」

在記者會中，他再次承認，隨着商業活動增長，通膨率未來幾個月還會攀升，但強調推升通膨的主要因素會消失。

鮑爾回覆法新社記者提問時說：「經濟重新啟動下的一次性物價上漲，與通膨年增率持續攀升不同，也不太可能導致通膨年增率持續走高。」

在疫情爆發最初幾個月，當局為了遏阻病毒擴散而實施封鎖，物價因需求受創而急遽下滑。最近幾周，因旅客和通勤群眾重返道路和機場，汽油等貨品和服務價格持續上漲。

不過，鮑爾表示，近期物價上漲，包括3月消費者物價年增2.6%，主要是相對去年物價下跌後的反彈所致，這種情形短期內就會消除。

他也坦承，構成通膨壓力因素之一的供應瓶頸如何解決，「比較難以預測」。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP