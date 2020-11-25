特斯拉股價市值飆漲 逾5000億美元

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（法新社紐約24日電） 美國電動車大廠特斯拉即將加入標準普爾500指數，公司市值今天飆漲到超過5000億美元。

特斯拉（Tesla）的股價收盤上漲6.4%，相當於在24小時內增加近320億美元。

這使得特斯拉的市值估計在5260億美元，自今年初以來暴漲超過560%，並意味着擁有特斯拉18%所有權的創辦人馬斯克（Elon Musk），今年內就賺進1000億美元。

近幾周，特斯拉的股價也因民主黨籍的拜登在總統大選中勝出而上漲，拜登曾承諾要促進美國電動車發展，投資人因此看好特斯拉的前景。

此外，標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）上周宣布特斯拉將於12月21日正式加入標準普爾500指數（S&P 500），也帶動特斯拉股價上揚。

投資研究公司CFRA分析師尼爾森（Garrett Nelson ）今天在評論中表示，特斯拉市值飆升，意味這家企業可以比競爭對手以更優惠的條件借貸或籌資，而「在企業持續建造新廠、實現10年內增加汽車年銷量為40倍的目標之際，這一點很重要」。

特斯拉今年的汽車銷量為50萬輛，目標是在2030年增為2000萬輛。

特斯拉的產量比傳統製造商少，但顯然備受市場青睞；美國通用汽車公司（General Motors）及福特汽車（Ford）在股市交易上的價值分別只有665億美元和375 億美元。

馬斯克今天說，他規畫在德國柏林附近的特斯拉電動車廠打造全球最大電池工廠。

© 2020 AFP