特斯拉APP出包 馬斯克稱狀況已排除

（法新社華盛頓20日電） 電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）19日晚間表示，特斯拉先前因為伺服器問題使得APP出包，導致全球許多車主一度無法連結汽車，狀況目前已經排除。

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法新社報導，許多特斯拉車主在推特發文表示，無法使用手機上的APP發動汽車，必須改用卡片鑰匙，前提是很幸運剛好有帶在身上。

一名南韓車主稱，他試圖使用iPhone手機上的APP連線特斯拉 Model 3，卻出現伺服器錯誤的訊息。

馬斯克直接回覆這名車主表示，「功能目前應該已經恢復正常，看來我們無意間增加了網路流量的累贅」。

他說，「對此致歉。我們將採取措施，確保這不再發生」。

不過，特斯拉車主已經在網路張貼許多抱怨文。一名車主推文說：「我被困在離家一小時車程外的地方，因為我通常都用手機來發動汽車。」

另一人抱怨說，「數千名特斯拉車主被鎖在車外，因為特斯拉的伺服器2個多小時前掛掉了」。「我是其中之一。他們說買電動車是在拯救地球，我當初沒想到結果是要走路。」

根據推文發出的地點來看，這項問題似乎發生在世界多地，包括美國、加拿大、丹麥和德國。

© 2021 AFP