特赦組織：2020中東4國執行死刑最多

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（法新社巴黎21日電） 國際特赦組織今天公布2020 年死刑報告指出，儘管2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情導致全球處死人犯數量減少，但以伊朗為首的中東4國依舊執行「令人不寒而慄」的處決。

總部設於倫敦的國際特赦組織（Amnesty International）今天表示，2020年全球18個國家共採取483次處決行動，創10年來最低紀錄，和2019年657次相比，減少幅度為26%。

國際特赦組織這項報告未包括中國。

國際特赦組織表示，中國依舊是全球執行死刑數量最多的國家，每年有數千人被處死，但確實數字被列為國家機密。

國際特赦組織說：「2020年全球執行死刑次數進一步下滑，COVID-19疫情雖導致處決次數和死刑判決案件減少，但也凸顯死刑本身的殘酷。」

在死刑報告中，排除中國後，伊朗、埃及、伊拉克和沙烏地阿拉伯等中東4國佔全球處決次數88%。

國際特赦組織中東和北非地區主管莫拉葉夫（Heba Morayef）表示：「整個2020年，儘管多數國家專註於保護人民以防感染致命病毒，中東和北非國家的表現是殘忍而令人不寒而慄地堅持執行處決計畫。」

報告指出，伊朗依舊罔顧國際公約，對3名犯罪時未滿18歲者予以處決。

© 2021 AFP