狂飆18記三分球 熱火人手不足照樣擒下76人

（法新社費城15日電） 美國職籃NBA邁阿密熱火今天對決費城76人，76人球星恩比德傷愈歸隊攻下17分、14籃板，不過熱火長程炮火猛烈，在全場18記三分球助威下，最後以101比96險勝76人。

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在受傷、生病和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）衝擊下，熱火只有10名球員可用。熱火無法上場的球員包括3名頂級得分好手巴特勒（Jimmy Butler）、赫洛（Tyler Herro）和阿德巴約（Bam Adebayo）。

不過，熱火球員文森（Gabe Vincent）挺身而出，拿下職業生涯最高的26分，並在第四節最後39.4秒投進一記關鍵三分球，讓熱火取得99比96領先。

文森全場投進7記三分球，熱火另一位好手羅賓遜（Duncan Robinson）也飆進4個三分球，並有21分表現。熱火此役很早就取得控制權，上半場領先10分，第三節攻下23分，持續領先76人。

費城76人馬克西（Tyrese Maxey）攻下全場最高27分，隊中另一好手哈里斯（Tobias Harris）也有24分的表現。雖然他們縮小比賽差距，但仍無法讓76人在最後一節領先，恩比德（Joel Embiid）在比賽最後4秒三分球出手未進，錯失追平比數的良機，熱火終場就以5分險勝。

另外，克里夫蘭騎士以124比89輕取休士頓火箭，拿下5連勝。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）

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