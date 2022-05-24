猴痘波及全球逾10國 專家：普通人群感染風險低

（法新社斯德哥爾摩23日電） 5月初以來，北美和歐洲陸續出現猴痘病例，外界擔憂這個在中非和西非的地方性流行病正在向外擴散。衛生官員今天表示，猴痘在普羅大眾間廣泛傳播的風險非常低。

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世界衛生組織（WHO）證實自5月初以來澳洲、歐洲和北美共通報100多例的確診和疑似病例，引發各界對猴痘蔓延的擔憂。

儘管猴痘已為人所知40年，但世衛表示，這是第一次有多個國家同時出現數起病例，且發生在沒有去過非洲流行地區的人群中。

不過，世衛表示，在非洲以外的國家，猴痘爆發可獲控制，也可阻止這種病毒在人群之中傳播。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）也試圖淡化各界對猴痘病毒在人際間傳播的擔憂。

猴痘癥狀包括髮燒、肌肉疼痛、淋巴結腫大、發冷、倦怠以及手部和臉部出現類似水痘的皮疹，通常不會致命。

這種病毒可透過接觸感染者的皮膚損傷或體液、呼吸道飛沫而傳染。

目前沒有治療方法，但癥狀通常會在2至4周後消失。

根據世衛統計，自從1970年以來，共有11個非洲國家通報過人類感染猴痘病例，分別是貝南、喀麥隆、中非共和國、民主剛果、加彭、象牙海岸、賴比瑞亞、奈及利亞、剛果共和國、獅子山及南蘇丹共和國。

歐洲疾病預防管制中心主任艾孟（Andrea Ammon）說，大多數病例癥狀輕微。「對於更廣泛人群來說，傳播的可能性非常低。然而，病毒透過密切接觸而進一步傳播的可能性依然很高。」

歐盟衛生與食品安全執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）表示，儘管風險不高，「保持警惕」仍很重要。

歐洲疾管中心說，猴痘病毒可在「幼兒、孕婦和免疫抑制患者」等特定群體中引起嚴重疾病。

歐洲疾管中心也提到「人傳動物」的風險，若將病毒傳給動物，「這種疾病有可能在歐洲流行」。

美國總統拜登今天表示，毋須透過「額外措施」來防止猴痘病毒擴散。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2022 AFP