猴痘疫情蔓延 法國德國比利時都出現病例

（法新社巴黎20日電） 法國、比利時和德國今天都通報首起猴痘病例。這種原本集中流行於非洲部分地區的疾病，正在歐洲和北美洲陸續現蹤。

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法國衛生當局今天表示，大巴黎區（Ile-de-France）一名29歲男子被證實感染猴痘，他最近沒有前往猴痘流行地區的旅遊史。

此外，德國武裝部隊的微生物學研究所表示，在一名出現皮膚病變的患者身上發現這種病毒，皮膚病是猴痘的癥狀之一。

在比利時，微生物學家安德瑞（Emmanuel Andre）在推特發文證實，魯汶天主教大學（University of Leuven）的實驗室確認了國內第2起猴痘病例，是一名來自法蘭德斯布拉班特（Flemish Brabant）的男子。

隨着在多個歐洲國家發現的病例數不斷增加，德國衛生機構羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）敦促從西非地區返國的民眾，尤其是男同志，如果發現皮膚上有任何異狀請儘快就醫。

猴痘是一種罕見的疾病，通常會引起發燒、肌肉疼痛、淋巴結腫大、畏寒、疲倦，以及在手部和臉部出現像水痘一般的皮疹等癥狀，但通常不致命。

猴痘病毒可以透過接觸染病者的皮膚病變和飛沫傳播，也可能透過寢具和毛巾等共用物品傳播。

世界衛生組織（WHO）表示正密切關注這項議題，尤其是英國的部分病例似乎是在同志圈內傳播。

在義大利、葡萄牙、西班牙、瑞典，還有美國和加拿大都發現了猴痘病例，令人擔心這種通常集中在非洲中部與非洲西部的疾病可能正在蔓延。

根據WHO資料，猴痘通常會在感染2到4周後痊癒。

© 2022 AFP