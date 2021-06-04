獅子山觀光景點將蓋中資漁港 民眾憂破壞環境

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（法新社獅子山首都自由市4日電） 西非國家獅子山共和國一座綠意盎然的村莊黑強生（Black Johnson）將蓋一座工業港，引發民眾抗議，擔憂這起中國資助的建設計畫將破壞當地原始雨林及污染海洋。

位於獅子山首都自由市（Freetown）南方35公里的黑強生是觀光景點，沿海有絕美黑色金黃色沙灘，另一側則有未開發雨林，住有黑猩猩和保育鳥類。附近還有一座棕櫚樹圍繞的碧藍色舄湖，是魚類和烏龜的季節性繁殖地。

然而，獅子山政府5月宣布，計畫在黑強生興建一座漁港暨漁獲處理廠區，引發外界擔憂，當地熱帶田園環境恐遭到破壞。

獅子山漁業部表示，這項5500萬美元（約新台幣15 億2400萬元）建設計畫由中國提供資金，可望創造數以千計就業機會。

帶頭抗議這宗開發案的環保民宿老闆吉班德瓦（Tommy Gbandewa）則說：「如果中國人來這裡，環境將變糟，海灘將發臭。」

相關爭議正凸顯獅子山在追求開發和環保間的兩難，尤其當地政府也試圖推銷生態旅遊來振興國家經濟。

擁有豐富鑽石礦藏的獅子山原是英國殖民地，目前是全球最貧窮國家之一。20年前結束的內戰造成約12萬人死亡，至今經濟仍在復原中。

獅子山也有豐富漁場，但漁業部5月指出，少有當地人能利用這項資源，大部分的魚都被約140艘外國拖網漁船捕撈，再在外國處理販售，「幾乎或完全沒帶給獅子山利益」。因此計畫興建的港灣，正是要讓部分獲利能轉到當地人身上。

不過，這起開發案的細節模糊，已引發當地居民不安，認為中方投資者有意在這裡蓋一座魚粉廠，儘管獅子山政府對法新社否認消息。

在一些西非國家，魚粉廠很普遍。但這種工廠通常會排放發出惡臭的廢棄物，並污染周圍水域，令觀光客不敢來。

當地家計型漁民（artisanal fishermen）工會發言人柯洛瑪（Wudie Bakie Koroma）表示，總體來說他支持建港，但「計畫若包含魚粉廠，我們將不會支持」。

© 2021 AFP