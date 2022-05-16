獨行俠意外大勝太陽 闖進西區冠軍賽

（法新社鳳凰城15日電） NBA西區季後賽次輪獨行俠與太陽的「搶七大戰」，獨行俠一路大幅領先，最終靠唐西奇、丁威迪、布朗森聯手，以123比90大勝地主太陽，晉級西區冠軍賽後將對上金州勇士。

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美國職籃NBA達拉斯獨行俠前一場比賽在主場背水一戰，大勝鳳凰城太陽27分，將系列賽逼進至搶七大戰，而今天雙方回到太陽主場再戰。

首節獨行俠火力全開，唐西奇（Luka Doncic）獨攬12分、8籃板、3助攻，反觀太陽雙槍保羅（Chris Paul）與布克（Devin Booker）單節合計7次出手全數落空，只靠着罰球拿下2分，讓獨行俠在首節打完就取得雙位數領先。

上半場獨行俠不僅唐西奇開火，替補上陣的丁威迪（Spencer Dinwiddie）也在三分線挹注火力，上半場唐西奇、丁威迪分別攻下27分、9籃板、3助攻與21分、3籃板。

其中，唐西奇個人得分就等同於太陽全隊，創下季後賽過去25年來，首位單一球員半場得分等同於（或超過）對手全隊得分的紀錄，獨行俠也以57比27大幅領先。

雙方易籃後，太陽持續找不到進攻準星，團隊命中率僅剛好越過3成，反觀獨行俠除了唐西奇、丁威迪維持高水準演出下，布朗森（Jalen Brunson）也有單節12分進帳，前3節結束團隊命中率超過5成，三分球命中率也逼近5成，讓太陽將領先差距擴大到40分以上。

末節提前進入垃圾時間，最終獨行俠在唐西奇進帳35分、10籃板、4助攻，丁威迪則是有30分、3籃板，布朗森則斬獲24分，聯手率隊以33分差距淘汰太陽。

根據ESPN Stats & Info統計，唐西奇與丁威迪成為繼2002年的洛杉磯湖人歐尼爾（Shaquille O'Neal）與布萊恩（Kobe Bryant）後，首對在系列賽搶七大戰得分皆在30分以上的搭檔。

太陽此役火力遭到壓制，強森（Cameron Johnson）攻下全隊最高12分，布克、保羅各僅得11分、10分，因此種下敗因。

獨行俠晉級到西區冠軍賽後，本季4支晉級分區冠軍賽的球隊也全數出爐，西區將由獨行俠出戰勇士，東區則由今天稍早淘汰衛冕軍密爾瓦基公鹿的波士頓塞爾蒂克對戰邁阿密熱火。

© 2022 AFP