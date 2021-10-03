獨運組織與摩洛哥再陷敵對 西撒哈拉局勢惡化

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（法新社紐約聯合國總部2日電） 聯合國秘書長古特瑞斯今天表示，由於摩洛哥與獨立運動組織「波利薩里歐陣線」（Polisario Front）重新進入敵對狀態，西撒哈拉地區過去一年間狀況「顯着惡化」。

摩洛哥把西撒哈拉（Western Sahara）視為領土不可分割的一部分，但獲國際認可為撒拉威人（Sahrawi）代表的波利薩里歐陣線長期尋求將西撒哈拉帶往獨立。

古特瑞斯（Antonio Guterres）在呈給安理會的報告中說：「摩洛哥與波利薩里歐陣線重新陷入敵對，是邁向政治解決成就的一大挫敗。」

這份報告尚未公布，但法新社今天已先行取得內容。

古特瑞斯這份報告還說：「敵對狀態持續，風險就很有可能升高，因此我呼籲各方讓情勢降溫，立即停止敵對。」他說，雙方必須同意聯合國指派特使，重啟政治對話。

波利薩里歐陣線為了讓西撒哈拉脫離摩洛哥獨立，1975年起發動戰爭，1991年才在聯合國的斡旋下停火。但之後雙方衝突持續醞釀，2019年5月以來就沒有特使，古特瑞斯提出的人選一一遭拒。

古特瑞斯在報告中指出，2020年11月波利薩里歐陣線宣布，不再覺得有義務遵守停火。

2020年12月，時任美國總統川普一改美國先前立場，承認摩洛哥對西撒哈拉主權，現任總統拜登尚未對此有所評論。

為波利薩里歐陣線撐腰的摩洛哥鄰國兼敵國阿爾及利亞8月底與摩洛哥斷絕外交關係，主因就是西撒哈拉。

波利薩里歐陣線希望針對自決舉行公投，摩洛哥則提議，讓波利薩里歐陣線在摩洛哥主權之下實行自治。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP