獨運領袖入境爭議 摩洛哥警告西班牙關係恐惡化

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（法新社摩洛哥首都拉巴特23日電） 北非國家摩洛哥今天警告馬德里，由於西班牙讓西撒哈拉獨立運動組織「波利薩里歐陣線」領袖蓋里入境接受醫治，兩國關係恐怕會進一步惡化。

西班牙和摩洛哥之間的緊張關係本周升溫，因摩洛哥當局放任約1萬移民越過國界進入西班牙在北非的屬地休達（Ceuta）。

75歲的蓋里（Brahim Ghali）領導阿爾及利亞支持的「波利薩里歐陣線」（Polisario Front），他因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），自4月中起在西班牙北部城市約格洛諾（Logrono）一家醫院接受治療。

摩洛哥當局指控蓋里持偽造文件入境西班牙，並要求對這起事件進行「透明」調查。

摩洛哥外交部長布瑞塔（Nasser Bourita）告訴法新社，允許蓋里「返家、規避西班牙法律及不顧被害人，會造成（兩國關係）惡化」。他還說，在西班牙和摩洛哥對抗非法移民之際，目前情況是「對於雙方策略夥伴關係的一個考驗」。

波利薩里歐陣線長期爭取西撒哈拉（WesternSahara）脫離摩洛哥獨立。這塊沙漠地區面積與英國相當，1975年以前由西班牙殖民。摩洛哥雖讓西撒哈拉自治，但仍宣稱屬於王國主權領土的一部分。

分析家指出，摩洛哥當局之所以放任移民進入西班牙領土，是為了施壓馬德里承認拉巴特對西撒哈拉擁有主權。

另一方面，司法界消息人士對法新社透露，西班牙法院已對蓋里被控對陣線中異議分子施予酷刑的指控展開調查，這些控訴是由以西班牙為據點的撒哈拉人護衛人權協會（Sahrawi Association for the Defence ofHuman Rights）提出。

撒哈拉人護衛人權協會指稱，波利薩里歐陣線的異議成員被關在阿爾及利亞的拘留營，並在那裡受到酷刑對待，有些人甚至遭到殺害。

而由於蓋里在西班牙境內，使得西班牙高等法院得以傳喚他6月1日出庭，針對波利薩里歐陣線異議分子提出的酷刑指控應訊。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP