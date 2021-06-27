獲釋加泰隆尼亞獨運人士：特赦不足化解分離危機

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（法新社巴塞隆納27日電） 西班牙政府22日特赦9名加泰隆尼亞分離主義領袖，隔天將他們釋放。其中一人庫伊薩特今天說，馬德里遞出橄欖枝的和解舉動，仍無法化解富裕的加泰隆尼亞地區分離主義危機。

46歲的庫伊薩特（Jordi Cuixart）是加泰隆尼亞（Catalonia） 最大草根挺獨團體「加泰隆尼亞文化協會」（Omnium Cultural）的領導人。他因參與未成功的2017年加泰隆尼亞脫離西班牙獨立公投運動，坐牢3年8個月。他獲釋後表示，對這一切並不後悔。

庫伊薩特接受法新社訪問時也說，西班牙政府特赦他們，並非反映出有意願解決這場政治衝突。

他指出，加泰隆尼亞分離主義人士獲釋，背後因素是國際特赦組織（Amnesty International）等非政府組織（NGO）普遍對於他們遭到囚禁一事加以批評。換句話說，造成情勢改變的原因，是他們坐牢的狀態「持續為西班牙中央政府製造麻煩」。

庫伊薩特因參與一場在一棟加泰隆尼亞地方政府大樓外的示威活動，且活動中有數輛警車被破壞，而於2017年10月16日被捕。他在2019年依叛亂罪名被判處9年徒刑。

庫伊薩特站在一輛警車上對示威者喊話的畫面，至今仍是加泰隆尼亞獨立運動代表影像之一。這場運動引爆西班牙數十年來最嚴重政治危機，分離主義人士因涉及推動西班牙法院禁止的獨立公投，依各別涉入程度被判處9至13年不等徒刑；公投過程也遭到警察暴力事件破壞。

庫伊薩特經過獄中深思後，如今表示他幾乎沒有遺憾。「我不後悔任何事，唯一遺憾的是一般民眾遭到（警察）暴力對待。」他將所有動亂歸咎於西班牙中央政府。

儘管如此，庫伊薩特相信，馬德里和加泰隆尼亞獨立運動領袖即將重新對話，可能會成為「轉捩點」。

他說：「我不認為西班牙社會在自治議題上已準備好有所進步，但政治人物有責任進行對話。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP