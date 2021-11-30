率阿根廷美洲杯奪冠 梅西奪第7座金球獎

（法新社巴黎29日電） 率領阿根廷在美洲杯奪冠，終結該國28年國際大賽冠軍荒的梅西，今天第7度拿下金球獎，持續將紀錄堆高。

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今天在星光熠熠的巴黎，阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）擊敗波蘭前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）、法國足球明星本澤馬（Karim Benzema）等人，拿下生涯第7座金球獎（Ballon d'Or）。

巴黎如今是34歲梅西口中的「家」，因為他8月離開從青訓時期就一直待着的西班牙甲級足球聯賽（La Liga）勁旅巴塞隆納（FC Barcelona），加盟法國甲級足球聯賽（Ligue 1）強權巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain, PSG）。

儘管梅西淚別老東家巴薩轉會的消息震撼全球足壇，讓所有人都等着看他在PSG的表現，但他在法甲的起步，相對來說沒有意料中的強勢，但世界各地的記者仍決定將金球獎頒發給他，表彰他率領阿根廷繼1993年後，再次奪得國際大賽冠軍。

去年的金球獎因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，但過去梅西曾在2009年到2011年間，連3年奪下金球獎，接着又在2012年、2015年、2019年3度獲獎。

他說：「兩年前，我以為那是我生涯的最後一年，但如今我又回到這裡。」

他在頒獎典禮上說：「人們開始問我什麼時候要退休，但如今我在巴黎（踢球），而且我很快樂。」梅西發表得獎感言時，他的妻子和他們的3個孩子也在那裡。

「我不知道我還能踢幾年球，但我希望還能踢好幾年，因為我真的很享受今年的時光。」

「我和阿根廷一起獲得的成就宛如是美夢成真，我覺得我今天贏得金球獎，是因為我們在美洲杯（Copa America）奪冠的關係，所以我要把這個獎獻給我的隊友們。」

阿根廷在美洲杯冠軍賽中，以1比0擊敗宿敵巴西，這是梅西生涯首度為阿根廷拿下國際大賽冠軍。在巴薩的最後一個球季，梅西在48場比賽中攻進38球，並率隊贏得國王杯（Copa del Rey）。

© 2021 AFP