王子身後首張全新專輯 抨擊種族歧視等美國亂象

(法新社紐約24日電) 已故樂壇傳奇王子(Prince)的遺產管理公司,將在7月30日這天從這位音樂鬼才有名的音樂保險櫃發行一張完整專輯,是王子5年前震驚全球猝逝以來首張未曾發行過的全新專輯。

包含12首曲目的新專輯「歡迎來到美國」(Welcome 2 America,暫譯)早在2010年就已完成,卻因不明原因深藏在王子明尼阿波利斯(Minneapolis)附近的豪宅兼個人工作室派斯利公園(Paisley Park)保險櫃中。

這張專輯預言了美國當今社會困境,探討種族歧視、政治分裂、科技和不實訊息等議題。

百變的王子在專輯中將急切的抒情與慵懶的放克曲風融為一體,唱出美國是個「自由之地/奴隸之家」。

王子2016年4月21日猝逝,享年57歲,官方死因為自行服用過量的鴉片類止痛藥吩坦尼(fetanyl)。他生前不可能會料到,自己過世多年之後,家鄉明尼阿波利斯會因手無寸鐵非裔男子佛洛依德(George Floyd)遭白人員警以膝壓頸殺害後,爆發憤怒與抗議。

但王子是個不折不扣的行動主義者,在錄音圈內外大力提倡非裔賦權。

王子在專輯最終曲目「我們終有一天會自由」(One Day We Will All B Free,暫譯)中唱到:「你上學只學到從來不存在的事。但若你的過去只會讓你痛苦不堪,那最好反抗它。」

「歡迎來到美國」共同製作人、和王子長期合作的鍵盤手兼音樂總監海斯(Morris Hayes)表示,王子在專輯中「精準抨擊美國現況」和「社群媒體、社會正義、社會意識到底出了什麼問題...要集眾人之力來真正討論這些議題」。

王子這張專輯預計7月30日推出。(譯者:李佩珊/ 核稿:蔡佳敏)

