珍妮佛羅培茲、班艾佛列克好事近？影片露喜訊

（法新社華盛頓9日電） 美國演歌兩棲的珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）宣布與奧斯卡獎得主班艾佛列克（Ben Affleck）訂婚，是兩人18年前分手後再續前緣。

廣告 繼續瀏覽後續

52歲的珍妮佛羅培茲在自己網站On The JLo上傳影片，片中她喜悅之情溢於言表，看着左手無名指上的綠色戒指。她的經紀人後來向「時人」（People）雜誌證實訂婚喜訊。

珍妮佛羅培茲和班艾佛列克第一次是在2002年「絕配殺手」（Gigli）片場相識相戀，原本計畫2003年步入紅毯，卻於2004年初宣告分手。

這對影迷昵稱Bennifer的佳偶再度出雙入對的照片去年曝光後，引髮網友熱烈討論。

珍妮佛羅培茲將梅開四度，49歲班艾佛列克則是第二度當人夫。

珍妮佛羅培茲前夫包括影星歐賈尼諾亞（Ojani Noa）、舞者克里斯賈德（Cris Judd）以及歌手「拉丁王子」馬克安東尼（Marc Anthony），並與馬克安東尼育有一對14歲大的雙胞胎。

班艾佛列克曾與「雙面女間諜」珍妮佛嘉娜（Jennifer Garner）共組家庭，育有3名年紀10到16歲不等的子女。

© 2022 AFP