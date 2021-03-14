珍妮佛羅培茲A-Rod聯合聲明否認分手傳言

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（法新社華盛頓13日電） 美國拉丁天後珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與前美國職棒大聯盟MLB球星A-Rod分手消息傳得沸沸揚揚，兩人今天表示，他們正在「解決一些問題」，但分手傳聞「不精確」。

專門報導名人的新聞網站TMZ、「紐約郵報」（New York Post）「第6版」（Page 6）等美國媒體消息昨天報導指出，珍妮佛羅培茲已和A-Rod羅德里格斯（Alex Rodriguez）解除婚約。

珍妮佛羅培茲與A-Rod發給美國媒體的聯合聲明說：「這些報導都不精確，我們正在解決一些問題。」

51歲的珍妮佛羅培茲與45歲的A-Rod近4年前開始交往，去年才砸下4000萬美元在邁阿密買下豪宅。

A-Rod昨天在社群媒體放上在邁阿密船上的自拍，圖說寫着：「別管我，只是貼張航行的自拍照。各位周末有什麼計畫？」正在多明尼加拍電影的珍妮佛羅培茲11日則在社群媒體貼文說，「今天找到好理由開懷大笑」。

親近兩人的消息人士告訴「時人」（People）雜誌：「他們關係出了狀況，但沒有分手。」「她在多明尼加工作，他在邁阿密，所以很難得見上面。」

© 2021 AFP