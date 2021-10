班克西半毀作品「垃圾桶里的愛」 7億天價落槌

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社倫敦14日電) 英國知名塗鴉藝術家班克西(Banks)作品「垃圾桶里的愛」,今天在倫敦以1858萬英鎊(約新台幣7.1億元)的天價落槌,不僅刷新班克西作品拍賣價紀錄,也遠超出會前估價。

事實上,「垃圾桶里的愛」(Love is in the Bin)前身是「氣球女孩」(Girl with Balloon)。2018年,「氣球女孩」在倫敦蘇富比 (Sotheby's)拍賣會上以110萬英鎊(約新台幣4228萬元)的價格拍出後,隨即被畫框中暗藏的碎紙機絞碎掉一半。

這個超現實的惡作劇是班克西所精心策畫,舉世嘩然。班克西放蕩不羈、難以捉摸,據說只有少數朋友知道他的真實身分。

如今這幅半毀、更名為「垃圾桶里的愛」的畫作在睽違3年後,今天再度登上拍賣會。

今晚在拍賣會上,有9名競標者搶購了大約10分鐘。「愛在垃圾桶里」從250萬英鎊的起拍價迅速攀升,就連拍賣官巴克(Oliver Barker)也相當驚訝,擊槌前還說無法形容他有多害怕將槌落下。

「愛在垃圾桶里」也刷新班克西「扭轉情勢者」(Game Changer)今年3月以1675萬英鎊拍出的紀錄。「扭轉情勢者」的拍賣所得,班克西全數捐給英國衛生單位。

據報最後拍到「愛在垃圾桶里」的是一位民間投資客,拍賣前估計價格為400至600萬英鎊(約新台幣1.5億至2.3億)。

© 2021 AFP