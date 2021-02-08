現代起亞否認與蘋果合作電動車 股價跌

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（法新社首爾8日電） 韓國汽車大廠「現代汽車」（Hyundai）及旗下公司「起亞」（Kia）今天否認他們正與蘋果公司（Apple）就開發自動駕駛汽車談判，消息一出兩間公司股票應聲大跌。

一個月前韓國的有線電視傳媒「韓國經濟新聞電視」（Korea Economic TV）披露，蘋果已和現代汽車接洽，討論雙方合作研發電動車與所需電池，報導披露後現代汽車股價大漲。

直到上周，相關報導仍指出雙方可能選在美國喬治亞州生產電動車。

但現代與起亞今天在證管文件里指出，他們「沒和蘋果討論自駕電動車研發」。

現代與起亞還說，他們有和多家企業談論這類計畫，但尚未做成任何決定。現代汽車表示，這些討論都還處於「初期階段」。

起亞的股價今早重挫13%，現代也下跌5.6%。

消費者近年對環保汽車的興趣越來越高，除特斯拉（Tesla）執此領域牛耳外，蘋果的泰坦計畫（Project Titan）也着重自駕科技，但蘋果對商業保密是出名的嚴格，相關訊息並不多。

現代汽車已推出全電動汽車，包括Ioniq與Kona Electric，正待這塊市場的認可。反觀蘋果，縱有好幾個報導稱他們即將與現代汽車達成協議，卻從未承認有與現代汽車談過合作。

© 2021 AFP