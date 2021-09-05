球後巴蒂美網爆冷出局

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（法新社紐約4日電） 澳洲球後巴蒂今天於美網女單第3輪爆冷出局，但她迅速整好心情，準備好迎接未來的挑戰。

美國網球公開賽（US Open）女子單打第3輪的比賽，世界排名第43的美國女將羅傑斯（Shelby Rogers）在激戰3盤後，以6比2、1比6、7比6（7比5）擊敗今年大滿貫溫布頓網球錦標賽女單冠軍得主巴蒂（Ashleigh Barty）。

賽後巴蒂說：「我找到對我真的有利的方式，但就是沒辦法拿下勝利，這很令人失望，但我們得向前看。」

25歲的巴蒂今天若能贏球，就能追平她在美網的最佳紀錄，而美網是巴蒂唯一從未打進4強的大滿貫賽事。

巴蒂說：「我們現在會重新出發，我們會回歸戰術面，並為剩餘的球季努力訓練。」

2月起，巴蒂就離開家鄉四處征戰，接連拿下邁阿密、墨爾本、斯圖加特、辛辛那提網賽冠軍，並在溫網奪得生涯第2座大滿貫冠軍。

巴蒂說：「我為我自己、我的團隊所投入的一切感到驕傲，這蠻不可思議的。老實說，我不認為我們還能要求更多了，所以我也不會去改變任何事。」

羅傑斯則說：「站上球場，我告訴自己，先前5次對上她都輸球，我不想再這樣輸了。我只是試着做出些改變。」

美網進行到現在，唯一還未被淘汰的地主女選手羅傑斯說：「我只是試着比她堅持更久，今晚她完全掌握了我的球路，我覺得我打得越好，她的回擊就越強。」

羅傑斯晉級第4輪後，接下來將面對英國青少女小將拉杜卡努（Emma Raducanu）。拉杜卡努在先前的溫網及這次的美網，在晉級的路上都是一盤未失的狀態。

© 2021 AFP