球後斯威雅蒂2度闖進法網決賽 拚第2冠

（法新社巴黎2日電） 網壇世界球後斯威雅蒂今天在法國網球公開賽（French Open）4強賽擊敗對手卡薩金娜，第2度打進法網決賽，並將尋求生涯第2座法網冠軍。她目前連續勝場紀錄已推進到34場。

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來自波蘭的斯威雅蒂（Iga Swiatek）是2020年法網女單冠軍，她今天在中央球場（Court Philippe Chatrier）僅費時64分鐘，便以6比2、6比1強勢淘汰俄羅斯女將卡薩金娜（Daria Kasatkina）。

斯威雅蒂若在4日決賽擊敗高夫（Coco Gauff）或崔維尚（Martina Trevisan）的勝方，將追平美國名將小威廉絲（Serena Williams）創造的2000年以來女單最多連續勝場紀錄。

斯威雅蒂今天贏球後在場上受訪時表示：「我充滿感激。能得到這樣的支持，讓比賽更容易。」「這周他們給我這麼多的支持，令人驚喜。」

21歲的斯威雅蒂將是第2次參加大滿貫賽決賽，她也尋求贏得連續第6個世界女子職業網球協會（WTA）頭銜。

斯威雅蒂本賽季排名暴衝，經過一系列卓越戰績後，世界排名一路從第7躍上球後。（譯者：張正芊）

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