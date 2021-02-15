球風自由奔放 網球獨行俠謝淑薇魅力迷人

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（法新社墨爾本15日電） 台灣網球好手謝淑薇闖進澳網女單8強，她的教練麥納米形容謝淑薇「是一個無拘無束的人」，永遠不知道接下來會發生什麼。

在謝淑薇成為網球進入開放年代（Open Era）以來，首次挺進大滿貫8強賽最年長的選手。長期指導謝淑薇的教練麥納米（Paul McNamee）說：「她是一個無拘無束的人。」

「她打球風格也是如此。有時會心血來潮，不喜歡計畫太遠的事。」

謝淑薇在澳網一路過關斬將，先後打敗保加利亞女將皮諾科娃（Tsvetana Pironkova）、大會第8種子安德里斯庫（Bianca Andreescu）、義大利選手艾拉妮（Sara Errani）及捷克籍的大會第19種子萬卓索娃（Marketa Vondrousova）。

這意味着像獨行俠一樣的謝淑薇將在8強賽事中，在澳網主場地、拉佛球場（Rod Laver Arena）對決比她小12歲、世界排名第3的日本選手大?直美。

麥納米說：「想想她已經35歲，這是她首度進入大滿貫8強賽事。」

「我一直相信她至少有大滿貫賽8強實力，8強或4強。她現在做到了。她達到這點。」

從2011年來就執教謝淑薇的麥納米說，他永遠不知道接下來會發生什麼。

他回憶：「有一天她在英國伊斯特本（Eastbourne ）比賽。」

麥納米說：「她連續錯失兩個球，差了3公尺遠。我注意到她在玩弄球拍上斷裂的線。」

「她已經有3年沒有斷過一根線。她不知道那是什麼感覺。」

「球員在換球時換球拍，對吧？她會用同樣的球拍打很多年。」

不管謝淑薇是不是很古怪，她的天賦在2001年16歲首度亮相時就顯而易見的。

但直到2011年麥納米開始執教謝淑薇後，她才開始處理巡迴賽生活，她的事業也開始蓬勃發展。

謝淑薇談到她的教練，同時也是澳洲前ATP巡迴賽選手麥納米時說：「在和他合作之前，我有很多時間是獨自一人。」

「這就是為什麼（我）不容易改進或找到出路的原因。有時，我沒有人和我一起熱身。」

另外，謝淑薇職業生涯另一個貴人就是她的法國男友阿尼爾（Frederic Aniere）。麥納米讚揚阿尼爾在過去幾年幫助謝淑薇網球生涯達到新的高點。

麥納米說:「她能讚揚我真是很好，但阿尼爾才是真正幫助她變得更加專業的人，如果我可以這麼說的話。」

「他們一起住在巴黎。她喜歡巴黎。在過去的幾年阿尼爾對謝淑薇產生驚人影響。這絕對是團隊努力。」（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）

© 2021 AFP