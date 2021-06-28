瑞典國會通過不信任案 總理勒夫文辭職

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（法新社斯德哥爾摩28日電） 瑞典國會上周表決通過對總理勒夫文（Stefan Lofven）的不信任案後，他今日宣布辭職，成為瑞典史上首位因不信任案下台的總理。國會議長將開始協商繼任總理的人選。

不信任案過關後，勒夫文有一周時間可決定要辭職下台或提早舉行選舉。他在記者會上宣布，由於國家正全力對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19），而且明年原定就將舉行大選，因此他認為提前選舉「不是對國家最好的選項…我已請國會議長找人取代我的總理職務」。

現年63歲的勒夫文曾當過焊工與工會領袖，他於2014年帶領左派贏得大選，2018年選後又帶領所屬社會民主黨（Social Democrat）向中間偏右路線靠攏，最終與支持聯合政府的左派黨（Left Party）決裂。

先前左派黨因不滿執政黨放鬆租金控制政策，決定支持極右派瑞典民主黨（Sweden Democrats）17日提出的不信任案，成為壓倒勒夫文內閣的最後一根稻草。

綜觀瑞典近代史，共有11次總理不信任案，但都未能過關。接下來國會議長諾倫（Andreas Norlen）將負責協調各黨，找出新總理人選組織新內閣，勒夫文內閣則將留任至新內閣接手。

© 2021 AFP