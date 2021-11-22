瑞典愛立信斥資1723億元買下美國雲端業者Vonage

（法新社斯德哥爾摩22日電） 瑞典電信業者愛立信（Ericsson）公司今天表示，它收購美國雲端通訊供應商Vonage，以擴大傳統電信設備事業以外的業務版圖。這是愛立信近幾年最大手筆的併購案。

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這宗交易金額達62億美元（約新台幣1723億元）是愛立信擴大無線事業，以及擴大全球服務戰略的一環。

愛立信表示，本案已獲Vonage董事會一致通過。

愛立信是全球最大電信設備公司之一，和中國的華為及芬蘭的諾基亞（Nokia）在5G網路等領域競爭。

愛立信以每股21美元買下Vonage，這個價格和Vonage在那斯達克（Nasdaq）掛牌的股票19日收盤價相比，溢價28%。

Vonage成立於2001年，提供IP語音電話服務，近年來發展成以雲端為基礎的通訊平台。

Vonage擁有12萬客戶，容許一百萬位開發者存取它的應用程式界面（API），占年營收14億美元的80%。

Vonage總部位於新澤西，在北美、歐洲和亞洲擁有2000名客戶。過去3年來每年成長約20%。

愛立信表示，Vonage將以該公司全資擁有的附屬公司身分，繼續以原來的名稱營運。（譯者：劉淑琴／核稿：陳政一）

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