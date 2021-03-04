瑞典持刀攻擊案 5人重傷

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（法新社斯德哥爾摩3日電） 瑞典南部韋特蘭達市今天發生一名男子持刀攻擊8人、造成5人重傷的案件，警方稱此為疑似恐怖主義事件。

擁有1萬3000人口的韋特蘭達市（Vetlanda）今天下午發生這起傷人案。攻擊者腿部遭警方開槍擊中後，被送往醫院治療。

警方對法新社表示，這名男子在他20多歲時曾使用「尖銳武器」，當地媒體報導這名犯嫌當時揮舞着利刃。

警方一開始朝「謀殺未遂」偵辦，但隨後在聲明中改稱「疑似恐怖主義犯罪」，但尚未提供進一步細節。

傷者送往位於揚戈平（Jonkoping）的醫院治療。根據院方消息，遇襲者中有3人傷勢危及生命、2人重傷，另有3人輕傷。

區域警長格蘭（Malena Grann）稍後在記者會上說明，初步調查仍朝向「謀殺未遂」，但隨着愈來愈多細節浮現，他們也正調查「可能的恐怖主義動機」。

當地警長林德爾（Jonas Lindell）告訴媒體，他們在韋特蘭達市這座小城發現5個不同的犯罪場地，彼此距離數百公尺。

林德爾說嫌犯是當地居民，警方過去就知道這號人物，但他都只涉及一些輕微罪行。林德爾拒絕透露嫌犯是否為瑞典公民。

目前未能得知嫌犯的受傷程度，但警方表示據信能夠訊問他。

瑞典總理在臉書（Facebook）發表聲明譴責這起「駭人的暴力事件」；另一方面，瑞典情治單位認為恐布分子的威脅相當高。

瑞典近年來兩度遭鎖定攻擊。2010年12月，一名男子在斯德哥爾摩市中心引爆身上的自殺炸彈，造成他自己喪生、路人輕傷。

另起事件發生在2017年4月，一名尋求政治庇護遭拒的烏茲別克男子，在斯德哥爾摩開着偷來的貨車衝撞人群造成5死。這名男子遭判處終生監禁。（譯者：陳怡君/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP