瑞典防疫政策轉彎 籲尖峰期搭大眾運輸應戴口罩

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（法新社斯德哥爾摩18日電） 瑞典的防疫政策今天大轉彎，政府先前一直未把口罩當作協助大眾防疫的利器，現在則呼籲人民在尖峰時段搭乘大眾運輸工具時應戴口罩。

世界衛生組織（WHO）於6月更新建議，呼籲在疫情嚴重及難以維持社交距離的地區應戴口罩。但瑞典在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）蔓延期間，不僅未實施封鎖措施，也是少數沒有建議民眾普遍戴口罩的國家。

瑞典總理勒夫文（Stefan Lofven）在記者會上宣布了幾項新措施。他說，公共衛生局（Public Health Agency）現在「建議戴口罩，在某些時段搭乘大眾運輸工具應該要戴。」

公共衛生局局長卡爾森（Johan Carlson）說：「我們不認為（戴口罩）會有決定性作用，但在特殊情況下，會有正面效果」；他還說，在街上戴口罩似乎沒什麼意義。

除了建議民眾戴口罩外，勒夫文表示，自12月24日起，在餐廳同桌吃飯的人數最多4人，且餐廳、酒吧晚間8時後不準賣酒。

勒夫文說：「很不幸地，情況仍非常嚴峻，傳染率很高，醫療系統非常緊繃。」他呼籲民眾採取防疫措施，有限度地慶祝耶誕節。

瑞典政府還表示，將實施商店、健身房入場人數上限，並警告說，如果措施無效，有可能關閉這些場所。

© 2020 AFP