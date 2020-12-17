瑞士前總統柯提傳染COVID-19辭世 享壽81

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（法新社日內瓦16日電） 瑞士前總統柯提（Flavio Cotti）據傳已因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病逝，享壽81歲。柯提生前也曾擔任瑞士的外交和內政部長。

現任瑞士外長凱西斯（Ignazio Cassis）在推特（Twitter）表示：「得知柯提逝世，我感到極度哀傷。」

「他的政治精神將常存於外交部。」

瑞士義大利語區提契諾（Ticino）的地方報率先披露柯提的死訊。根據報導，柯提「經歷冠狀病毒的併發症後」，今天下午在盧卡諾（Locarno）一家醫院辭世。

受過律師訓練的柯提以基督教民主黨（Christian Democratic Party）黨員身分，在提契諾區政壇竄起。接着他於1987至1999年在伯恩（Bern）的全國政府服務12年。

柯提擔任過外交事務部長與內政部長，並兩度出任瑞士總統。依據瑞士制度，總統職位由各政府部長輪值擔任一年。

柯提以致力拉近瑞士與國際組織的關係聞名，曾遊說讓瑞士加入聯合國（UN）。瑞士最終在他卸任3年後入聯。

柯提也曾儘力讓日內瓦繼續作為聯合國的歐洲總部所在地，並協助確保1995年創立的世界貿易組織（WTO）把總部設在日內瓦。（譯者：楊昭彥/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP