瑞士罕見打破中立承諾 與歐盟齊步制裁俄羅斯

（法新社日內瓦28日電） 俄羅斯入侵烏克蘭，以美國為首的西方國家紛紛對俄國祭出制裁，瑞士罕見放棄根深柢固的中立承諾，決定跟進歐盟（EU）對俄羅斯實施制裁，包括凍結俄國總統蒲亭等人資產。

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對於是否跟進國際行動對俄羅斯實施制裁，瑞士猶豫數天細細思量後做出上述決定。瑞士總統凱西斯（Ignazio Cassis）在記者會中說：「對瑞士而言，這是跨出了一大步。」

莫斯科對烏克蘭發動全面入侵行動後，歐洲聯盟（EU）上周對俄國實施嚴厲制裁，瑞士伯恩（Bern）政府當時僅表示，不得透過瑞士規避那些懲罰。

不過，瑞士政府今天宣布將全面採納歐盟的制裁措施，這是瑞士前所未有的舉動。

政府聲明表示，瑞士將與歐盟協調製裁俄國，還說這些措施主要針對貨物與金融方面，但也包括凍結個人與企業資產。

「瑞士這麼做，是針對那些應為嚴重違反國際法負責的個人，採取因應行動。」

駐日內瓦俄羅斯代團先前表示，由於歐盟國家實施「反俄羅斯制裁」，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）不得不取消在日內瓦聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council，UNHRC）的訪問行程。（譯者：紀錦玲）

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