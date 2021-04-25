瑞士首見印度變種病毒 歐洲過境旅客傳入

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（法新社日內瓦24日電） 瑞士公共衛生當局今天表示，瑞士發現第一例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）印度變種病毒病例。

瑞士公共衛生局（Federal Office of Public Health）在推特表示：「瑞士已經發現第一起印度變種病毒。」推文並表示，變種病毒是在「一名機場過境的乘客」身上發現。

發言人道瓦爾德（Daniel Dauwalder）在電子郵件中告訴法新社，北部索羅舒恩州（Solothurn）3月間採集到陽性樣本，這名過境乘客是「來自歐洲國家」。

比利時當局22日表示，來自法國巴黎的20名印度護理學生在比利時驗出印度變種病毒陽性。

印度照護體系正在對抗變種病毒B.1.617新一波疫情。今天印度新增確診與病逝人數都創下紀錄，醫院人滿為患，當局難以提供足夠氧氣。根據官方數字，印度至今已有近19萬人染疫病逝。

瑞士公共衛生局表示，正在討論是否要將印度列入高警戒國家的紅色名單。來自紅色名單國家的民眾必須接受隔離10天。

瑞士東部城鎮拉珀斯維爾-約納（Rapperswil-Jona ）今天有數以千計民眾違法示威，抗議防疫措施。他們幾乎沒人戴口罩，一邊揮舞國旗遊行，一邊高喊「自由」。

警方表示，約有4000人參與示威，過程大致平和，他們短暫拘留了2人，並將45人逐出小鎮24小時。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP