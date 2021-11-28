瑞士COVID通行證公投 出口民調：63%選民支持

（法新社日內瓦28日電） 瑞士當局防疫限制令和施壓打疫苗之舉引發民眾不滿之際，選民今天針對COVID-19法律修正案進行公投，其中包含是否推行COVID通行證，而出口民調預測63%選民投下贊成票。

廣告 繼續瀏覽後續

瑞士每隔幾個月舉行一次公投，投票氛圍多理性文明，這次包含防疫議題在內的公投卻氣氛緊張，警方也為收到大量侮辱訊息甚至死亡威脅的政治人物加強維安。

投票於當地時間中午結束，絕大多數人會在投票日前，透過郵寄方式投票。結果預計將在接下來的數個小時內公布。

根據市場研究公司GFS Bern在投票所關閉後所做的預測，63%選民投下贊成票。

瑞士的COVID證明能顯示持有者是否接種疫苗或已染疫康復；當局自9月以來要求進出餐廳和其他室內空間、活動者須提出這一證明，反對者說，此舉正在形塑一種「隔離」制度。

觀察人士警告，今天的公投可能會加劇瑞士緊張局勢，若結果不利於反對方，甚至恐會在反疫苗群體中激發暴力事件。

今天這場公投是瑞士人民不到6個月內，第2次針對政府應對疫情措施進行投票。（譯者：張璦/核稿：陳政一）

© 2021 AFP