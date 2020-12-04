瑞恩航空買75架 波音737MAX停飛後最重要訂單

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（法新社倫敦3日電） 愛爾蘭廉價航空公司「瑞恩航空」（Ryanair）今天與美國飛機製造商波音（Boeing）簽約採購75架737 MAX飛機。這是這款機型因兩起重大空難後停飛20個月以來的第一筆大訂單。

這筆訂單讓波音股價連續兩個交易日上漲，也象徵業界對這款機型的信心。波音替737 MAX升級、實施機師訓練規定，美國聯邦航空總署（FAA）上月批准復飛後，正試圖重返天際。

瑞恩航空在聲明中表示，今天與波音簽訂採購協議，要買75架新的MAX-8200飛機；根據型錄上的價格，這筆交易達70億美元。

波音執行長凱爾洪（Dave Calhoun）在記者會中說，波音已再度保證安全，確保重大意外不再重演，「我們永遠不會忘記讓我們陷於那種處境的意外，絕對不忘」。

這筆訂單使得瑞恩航空總共訂購210架737 MAX飛機，總價超過220億美元。

新一批飛機將在2021年春天到2024年12月間陸續交機。

2018年與2019年，波音737 MAX機型發生兩次墜機事件，造成合計346人喪生，之後就被禁飛，上月獲准復飛。

© 2020 AFP