瑞薩工廠火災 恐令全球晶片短缺雪上加霜

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（法新社東京24日電） 日本半導體大廠瑞薩的一座車用晶片主力工廠上周失火停產，恐導致全球車廠面臨的晶片供應短缺問題雪上加霜。分析師紛紛警告，這起意外產生的衝擊可能重大，且會拖延一段時間。

位於茨城縣那珂市的瑞薩（Renesas）12�季г渤19日發生火災，正值對汽車產業最不利的時刻，各車廠都在和晶片供應吃緊問題奮戰。這有一部分歸咎於筆記型電腦、平板電腦和遊戲主機的晶片需求增加，造成排擠效應。

瑞薩表示，他們希望這座工廠能在一個月內復工。但東京研究顧問公司TIW汽車產業分析師高田悟認為，瑞薩這條產線不太可能迅速恢復正常產能。

高田悟接受法新社訪問時說：「瑞薩表示會在一個月內復工，但工廠可能無法立即恢復全部產能。相關衝擊可能拖延一段時間。」

有些分析師報告預測，瑞薩工廠要恢復產能可能將費時近3個月。高田悟表示，車廠有必要「考慮一些方式來減低供應短缺風險，以免所有生產工作受影響」。

瑞薩掌控約35%的車用半導體市場，社長柴田英利周末曾警告，全球晶片供應可能會受到「非常大的」衝擊。

瑞銀證券日本公司（UBS Securities Japan）分析師安井健二和帕克（Sean Park）在火災發生後也發布報告指出：「全球正苦於半導體缺貨。這可能帶來重大衝擊。」

日本政府和包括日本最大車廠豐田（Toyota）在內的一些瑞薩客戶，如今紛紛提議協助。反映出在既有晶片供應問題下，這場大火引發的深切疑慮。

日本經濟產業省資訊科技（IT）產業課課長西川和見今天告訴法新社：「鑒於日本經濟和社會可能受到衝擊，政府有必要支持瑞薩努力從火災復原。」

日本政府提供的幫助不太可能包括金援，而可能是協調民間協助，或幫助瑞薩取得替代設備。西川和見說：「目前重要的是要塑造一個環境，讓日本產業整體能夠合作達成迅速復原。」

豐田證實，他們已派遣數名工作人員前往瑞薩失火工廠「調查情況」；此外未提供進一步訊息。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP