環保鬥士童貝里關心疫情 籲改變糧食生產方式

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（法新社斯德哥爾摩22日電） 瑞典環保鬥士童貝里（Greta Thunberg）今天呼籲，冠狀病毒等人畜共通傳染病一再威脅世界，人類應該改變糧食生產和消費方式。

童貝里在社群媒體為「國際生物多樣性日」貼出的影音上說：「氣候危機、生態危機和健康危機都是相互關聯的。」

她說，隨着病毒從動物傳播到人類，「數百萬人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）、茲卡病毒（Zika）、伊波拉病毒（Ebola）、西尼羅熱（West Nile fever ）、嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）、中東呼吸癥候群冠狀病毒（MERS）、愛滋病毒（HIV/AIDS）」。

現年18歲的童貝里說：「我們耕種和對待大自然的方式，像是砍伐森林及摧毀動物棲息地，都創造了完美的條件，讓疾病能從一種動物傳給另一種動物並傳給我們。」

根據世界衛生組織（WHO）的說法，很可能是某種動物將冠狀病毒傳給人類。

人畜共通傳染病也就是從動物傳給人類的疾病，在所有新發現和許多現存傳染病中佔有很大比例。

童貝里說：「如果我們繼續以現在的做法生產糧食，我們將破壞大多數野生植物及動物棲息地，並使無數物種滅亡。」

「他們是我們生命的支持系統，如果我們失去他們，我們也將會消失。」

她也不忘對氣候變遷的關注，再次呼籲立即大量減少排放。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2021 AFP