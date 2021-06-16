環團人士乘滑翔翼抗議 掉進歐國杯賽場致2傷

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（法新社法蘭克福16日電） 2020歐洲國家杯（Euro 2020）昨天舉行德法大戰前，一名38歲綠色和平組織抗議者乘滑翔翼掉進球場，造成2人受傷。慕尼黑警方今天表示，正在調查此人的「數項犯行」。

這個遭到各界譴責的插曲，發生在昨天傍晚球賽開踢前，過程都被拍攝下來。綠色和平組織（Greenpeace）立即道歉，表示他們原本的計畫是把一顆寫着抗議訊息的乳膠球投進球場，沒想到卻發生意外。

事發當時，這名倡議人士乘黃色滑翔翼在慕尼黑（Munich）球場上空飛行，接着似乎撞上與球場屋頂相連的高架攝影機纜線而亂了方向，還差點掉進看台，最後落入球場。

他的滑翔翼上寫着「淘汰石油！」字樣。而綠色和平組織在推特（Twitter）上寫道，這次抗議行動的目的在敦促2020歐國杯贊助商福斯汽車（Volkswagen），停止銷售柴油和汽油車。

警方拘留肇事者後，查出他來自德國巴登符騰堡邦（Baden-Wuerttemberg），現年38歲；此人試圖降落時造成兩人頭部受傷，傷者都被送往醫院治療。

慕尼黑警方發言人告訴法新社，今天上午並無關於傷者情況的最新消息。肇事男子本身沒受傷。

慕尼黑警方表示已扣留滑翔翼，正依刑法、空中交通法和其他規定，調查男子涉及的數項犯行。

© 2021 AFP