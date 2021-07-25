瓜地馬拉反貪調查員遭革職逃亡海外

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（法新社瓜地馬拉市24日電） 人權官員今天說，瓜地馬拉首席反貪調查官桑多華（Juan Francisco Sandoval）遭革職後，今天已逃出國「顧全性命」。他的革職引發國際社會強烈反彈。

這個中美洲國家的人權組織表示，桑多華「因為近期發生的事件，做出了離開國家以顧全性命和誠信的艱難決定」，並由瓜國監察長羅達斯（Jordan Rodas）陪同前往薩爾瓦多邊境。

擔任瓜國打擊貪腐與免罪不罰特別檢察官辦公室（FECI）主管的桑多華，昨天被檢察總長波拉斯（Consuelo Porras）革職。

桑多華說，在職期間他執行公務遭遇許多阻礙，還被告知切勿在未獲得檢察總長的首肯下調查總統賈麥岱（Alejandro Giammattei），這已「違反FECI的自主與超然立場」。

檢察總長辦公室表示，桑多華被革職是由於他「不斷濫權並經常違背」FECI，已「損及」波拉斯的「工作、正直與尊嚴」。

曾稱桑多華是「反貪先鋒」的美國國務院對他遭革職強烈不滿，人道團體、民間社團與企業也紛紛表達憤慨。

約1000人今天走上瓜地馬拉市（Guatemala City）街頭表達與桑多華站在同一陣線，要求總統賈麥岱與檢察總長辭職。

1名大學生手持擴音器說：「我們要求替總統服務的腐敗檢察總長下台。」

© 2021 AFP