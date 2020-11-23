瓜地馬拉民眾示威要總統下台

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（法新社瓜地馬拉市22日電） 瓜地馬拉國會通過的預算案引爆民怨，數以百計民眾連續第2天走上街頭抗議，要求總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）下台。

首都瓜地馬拉市中心古老國家宮前的中央廣場擠滿戴着口罩的抗議民眾，他們手舉牌子，上面寫着包括「寧願因叛亂而死，也不願做奴隸苟活」、「賈麥岱滾」等口號。

在抗議人士昨天燒了國會大樓的一部分後，今天的示威較為和平。

賈麥岱下午發出聲明，譴責昨天的暴力抗議活動，並說他認為抗議者是「試圖發動政變的少數團體」。

他敦促各界展開對話以分析局勢，因為「唯有透過對話和團結…我們的國家才能克服今天面臨的挑戰。」

20日曾要求賈麥岱和他一起請辭的副總統卡斯蒂約（Guillermo Castillo），今天要求檢察官辦公室調查放火燒國會和警察鎮壓抗議活動兩件事。

瓜地馬拉國會由親政府的保守派政黨掌控，上周他們通過近130億美元的預算案，金額是該國史上最大。

大部分的經費將用於與大企業有關的基礎建設，因為瓜地馬拉民眾普遍貧困，國內5歲以下兒童有一半營養不良，這項預算案引發眾怒。

© 2020 AFP