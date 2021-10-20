瓜地馬拉退役軍人國會放火 抗議領嘸賠償金

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（法新社瓜地馬拉市19日電） 瓜地馬拉退役軍人抗議政府拒絕授權發放賠償金給他們這群於瓜國1960至1996年內戰期間服役的軍人，今天闖入國會後方停車場並放火燒車。

數以百計抗議群眾破壞金屬大門，強行進入國會大樓後方的停車場，部分民眾手持棍棒、開山刀，其他人則扔擲玻璃瓶，並用帶鎖鏈條鎖住幾扇門，不讓國會代表和職員離開大樓。

這群退役軍人放火焚燒停車場的車輛，當地電視台畫面可見火光和煙霧從車輛竄出。

鎮暴警察抵達現場後以催淚瓦斯驅散群眾；至少有5人因輕傷接受治療。

內政部透過社群媒體推特（Twitter）表示，警方協助撤離國會大樓內的所有人員。

瓜國1960至1966年的內戰造成約20萬人喪生、失蹤，其中大多數與軍方有關。由於國會拒絕通過法案，授權對內戰期間效力的軍人提供每人約1萬5000美元（約新台幣42萬元）的賠償金，引發退役軍人的不滿。

退役軍人13日就封鎖出入境、海港和數十條街道；去年6月和8月也發起過類似抗議活動，要求國會批准議員阿雷賀斯（Felipe Alejos）2019年提出的倡議。阿雷賀斯近日已遭美國列入「貪腐」黑名單之中。

瓜國對內戰受害者、遺孀和遺孤有相關賠償法，但賠償對象不包括武裝部隊成員。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP