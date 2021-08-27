瓶內明顯異物 日本停打163萬劑莫德納疫苗

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（法新社東京27日電） 日本厚生勞動省與武田製藥表示，在多個疫苗小瓶內發現肉眼可見的污染後，日本將暫停使用同期製作的163萬劑莫德納（Moderna）。

負責莫德納疫苗在日本代理的武田製藥表示，他們接獲數個接種站通報，在未開封的疫苗里能看到異物，「經諮詢厚生勞動省後，我們決定暫停使用三批同期疫苗」。

武田製藥表示，他們已通知莫德納原廠並要求緊急調查。

被發現混入異物的美國莫德納（Moderna）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，是在西班牙代工廠所生產，7月下旬後運送到日本。

日本共同社報導，莫德納委託西班牙藥廠ROVI代工生產疫苗；出貨到美國以外地區的疫苗，由瑞士廠商製造原液，再由位於西班牙首都馬德里郊外的代工廠進行分裝。

ROVI在26日發表聲明表示，可能是工廠產線出問題，將會協助調查原因；發現異物的這批疫苗只有出貨到日本。

TBS電視台報導，ROVI在西班牙有4間工廠，馬德里的2間工廠負責分裝其他企業提供的原液。

日本放送協會（NHK）報導，8月中旬起，有8個疫苗接種會場陸續發現部分未開封的莫德納疫苗中混有肉眼可見的金屬粒子，厚生勞動省因此決定暫停施打同一工廠在同時期製造的約163萬劑疫苗。

厚生勞動大臣田村憲久今天表示，因為接種會場的醫療人員發現疫苗有異物，就沒有為民眾施打，目前還沒有接獲有民眾因此身體不適的報告。

© 2021 AFP