生態悲劇再現 美國宣告「上帝之鳥」等23物種滅絕

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（法新社華盛頓29日電） 美國當局今天宣布23個物種滅絕，其中包含世界上體型第3大啄木鳥「上帝之鳥」。內政部長哈蘭（Deb Haaland）表示，現在就要開始採取積極、創新措施來拯救國內野生動植物。

美國魚類暨野生動物管理局（US Fish and Wildlife Service）呼籲，將一些鳥類、蚌類、魚類和一種植物以及狐蝠，從「瀕臨滅絕物種保護法」（Endangered Species Act）的保護名單移除，因為政府科學家已放棄能再度找到它們的蹤跡。

哈蘭在聲明中表示：「氣候變遷和自然環境耗損使愈來愈多物種瀕臨滅絕，是時候致力以積極主動、協同且創新方式，來拯救美國野生動植物了。」

美國魚類暨野生動物管理局今天宣告絕種的物種中，就屬象牙喙啄木鳥（Ivory-billed woodpecker）最具盛名，這種有「上帝之鳥」（Lord God Bird）美名的動物，最後一次確切存在的證據可回溯至1940年代。

以一身黑白相間羽毛、尖狀冠和檸檬黃色眼睛聞名的象牙喙啄木鳥，近數十年一直是賞鳥者夢寐以求想看見的的鳥類，多年來也曾有不少人宣稱在美國東南部看過它們。

康乃爾鳥類學實驗室（Cornell Lab of Ornithology）官網指出，象牙喙啄木鳥是世界上體型第3大的啄木鳥。

康乃爾鳥類學實驗室名譽主任費茨派垂克（John Fitzpatrick）告訴法新社：「導致（象牙喙）啄木鳥瀕臨滅絕的根本原因，可歸咎（美國）東南部原始森林的消失，而真正開始發生的時間是在南北戰爭後。」

不過，費茨派垂克仍對象牙喙啄木鳥的存在抱有希望。他說，美國每十年都會有合理可信的通報顯示，它們仍然存在，古巴在1980年代也有這類通報。

其他被宣告滅種的動物包含黑胸蟲森鶯（Bachman's warbler），此種鳴禽最後一次現蹤是1981年在古巴。

此外，仰賴乾淨水源生存的8種淡水蚌類、夏威夷和關島的11個物種，以及喬氏食蚊魚（San Marcos gambusia）等也在滅絕名單之列。

非營利組織「生物多樣性中心」（Center for Biological Diversity）資深科學家柯瑞（Tiera Curry）稱讚美國總統拜登政府要求增加6000萬美元經費保護瀕危物種，但也抨擊當局尚未任命新的魚類暨野生動物管理局局長。

© 2021 AFP